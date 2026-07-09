Хаждер о ртутном загрязнении под Кишиневом: Министерство передаст материалы в прокуратуру.

Министр окружающей среды Георгий Хаждер сообщил подробности расследования экологического инцидента. Речь идет о селе Гоян в коммуне Чореску.

Лабораторные анализы подтвердили наличие паров ртути внутри склада. В этом же месте экологические инспекторы обнаружили незаконную свалку с 20 кубометрами опасных медицинских отходов, передает rupor.md

Исследования, зафиксировавшие ядовитые пары тяжелого металла, провели специалисты Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ/ANSP). По словам министра, сейчас помещения опечатывают и обеспечивают их безопасность. Для полной оценки ситуации ведомство привлечет независимую лабораторию, аккредитованную на уровне ЕС, которая возьмет дополнительные пробы.

После получения финальных результатов министерство рассчитает нанесенный ущерб и передаст собранные материалы в прокуратуру Республики Молдова для привлечения виновных к ответственности.

«В случае если будет констатировано загрязнение почвы ртутью, нарушитель примет на себя расходы и должен будет разработать и внедрить план очистки и восстановления окружающей среды, одобренный властями», — подчеркнул Хаждер.