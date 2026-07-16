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protv.md logoprotv
16 Июля 2026, 13:44
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Власти расследуют загрязнение ртутью в селе Гоян: виновный оплатит очистку территории

Власти продолжают расследование загрязнения ртутью в селе Гоян, где была обнаружена опасная партия ртутьсодержащих отходов.

Власти расследуют загрязнение ртутью в Гояне: виновный оплатит очистку территории.
Власти расследуют загрязнение ртутью в Гояне: виновный оплатит очистку территории.

Специалисты проверяют, распространилось ли токсичное вещество в почву и воздух, а также проводят новые исследования на территории склада и возле пенитенциарного учреждения №10. Тем временем Национальный антикоррупционный центр начал проверку по собственной инициативе, а министр окружающей среды заявил, что виновный экономический агент будет привлечен к ответственности и обязан оплатить очистку загрязненной территории, передает protv.md

На территории Пенитенциарного учреждения №10 в Гояне, возле проселочной дороги, расположен заброшенный склад, где несколько дней назад были обнаружены незаконно складированные разбитые осветительные приборы, ставшие источником загрязнения ртутью.

«Склад находится позади меня, скрытый деревьями и кустарниками. Все входы на территорию перекрыты специальной сигнальной лентой, а сегодня сюда прибыли специалисты Национального агентства общественного здоровья», — сообщила корреспондент Наталия Гынга.

«Нам предстоит отобрать пробы в двух точках, где предполагается загрязнение ртутью. Сегодня исследуется атмосферный воздух рядом с помещениями, где, предположительно, хранились отходы. В зависимости от проводимых процедур результаты будут готовы в течение трех-четырех дней», — сообщила химик НАОЗ Юлия Бобейка.

Ранее проведенные анализы уже подтвердили наличие загрязнения ртутью. Сейчас специалисты проверяют, могли ли пары этого чрезвычайно опасного для человека и окружающей среды металла распространиться в воздухе.

«Ртуть сохраняется очень долго. Ее пары крайне токсичны. Если подтвердится загрязнение, последствия будут сохраняться длительное время, и именно в этом заключается наибольшая опасность», — пояснила Бобейка.

В Инспекторате по охране окружающей среды сообщили, что уже начато расследование для оценки ущерба, причиненного окружающей среде.

«Ситуация очень серьезная. После анализов, проведенных внутри склада, и уже выявленного превышения допустимых концентраций мы привлекли независимую лабораторию, которая вчера в первой половине дня отобрала образцы почвы, чтобы определить концентрацию ртути», — заявил начальник Инспектората по охране окружающей среды Дорин Повержук.

Недалеко от склада расположена перепелиная ферма. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов также отобрало образцы, а реализация мяса и яиц временно запрещена.

Владелица предприятия сообщила PRO TV, что производство уже более месяца не работает и отказалась комментировать ситуацию.

Кроме того, специалисты взяли пробы и на территории Пенитенциарного учреждения №10 в Гояне, где содержатся несовершеннолетние, поскольку опасный склад находится в непосредственной близости от учреждения.

«Этот склад принадлежит Агентству публичной собственности и передан в управление Пенитенциарному учреждению №10 — Гоян. С 2024 года он больше не сдается в аренду и не используется. Ранее помещение было передано в аренду предприятию, специализировавшемуся на сборе, сортировке и переработке осветительных приборов», — сообщила пресс-секретарь Национальной администрации пенитенциарных учреждений Ольга Бачу-Арнэут.

После получения результатов исследований материалы будут переданы в прокуратуру. Если подтвердится загрязнение почвы ртутью, виновный экономический агент должен будет оплатить все расходы на ликвидацию последствий, а также разработать и реализовать утвержденный властями план очистки и восстановления окружающей среды.

«По этому делу по собственной инициативе начал проверку и Национальный антикоррупционный центр. Речь идет не только о нарушении, связанном с хранением отходов. Мы будем изучать контракты, прослеживаемость, счета-фактуры, чтобы установить происхождение этих отходов, а затем выйдем и на экономического агента, который несет ответственность», — заявил министр окружающей среды Георге Хаждер.

Получить комментарий экономического агента пока не удалось.

За последние дни было начато несколько расследований, связанных с незаконным складированием отходов, в том числе опасных. Следствие предполагает, что некоторые операторы по сбору и сортировке мусора получали оплату за утилизацию отходов, однако вместо этого незаконно оставляли их на различных территориях.

Источник
protv.md logoprotv
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