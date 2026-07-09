В Молдове в ходе проверок обнаружили опасные медицинские отходы и загрязнение ртутью.

Инспекция по охране окружающей среды выявила серьезное нарушение: более 20 кубометров опасных медицинских отходов были незаконно складированы в 21 мешке.

Об этом сообщил министр окружающей среды Георге Хаждер.

В ходе проверок были установлены серьезные нарушения законодательства в сфере управления отходами. В мешках находилось значительное количество опасных отходов, в том числе тяжелые металлы, твердые и жидкие медикаменты, использованные шприцы и системы для переливания, а также другие вещества с высоким риском для здоровья населения и окружающей среды.

В другом месте из-за безответственного управления территорией со стороны экономического агента было выявлено загрязнение ртутью — крайне серьезный факт.

В настоящее время принимаются меры по опечатыванию и обеспечению безопасности загрязненных помещений. Также проводятся расследования для установления всех ответственных лиц и применения предусмотренных законом мер.

«Я вернусь с подробностями сразу после завершения расследования», - отметил министр.