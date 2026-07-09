theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
9 Июля 2026, 11:14
18 349
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове в ходе проверок обнаружили опасные медицинские отходы и загрязнение ртутью

Инспекция по охране окружающей среды выявила серьезное нарушение: более 20 кубометров опасных медицинских отходов были незаконно складированы в 21 мешке.

В Молдове в ходе проверок обнаружили опасные медицинские отходы и загрязнение ртутью.
В Молдове в ходе проверок обнаружили опасные медицинские отходы и загрязнение ртутью.

Об этом сообщил министр окружающей среды Георге Хаждер.

В ходе проверок были установлены серьезные нарушения законодательства в сфере управления отходами. В мешках находилось значительное количество опасных отходов, в том числе тяжелые металлы, твердые и жидкие медикаменты, использованные шприцы и системы для переливания, а также другие вещества с высоким риском для здоровья населения и окружающей среды.

В другом месте из-за безответственного управления территорией со стороны экономического агента было выявлено загрязнение ртутью — крайне серьезный факт.

В настоящее время принимаются меры по опечатыванию и обеспечению безопасности загрязненных помещений. Также проводятся расследования для установления всех ответственных лиц и применения предусмотренных законом мер.

«Я вернусь с подробностями сразу после завершения расследования», - отметил министр.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте