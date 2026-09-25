Задержан украинец, который пытался перебраться в Молдову на акваскутере через Днестр.

В Украине военнообязанный 30-летний мужчина ночью пытался переплыть Днестр на гидроскутере в обход блокпостов и попасть в Молдову.

Однако добраться до противоположного берега ему не удалось: пловца заметили украинские пограничники задержали. Об этом сообщил Могилев-Подольский погранотряд, передает rupor.md

Житель Николаевской области готовился к побегу заранее. Чтобы избежать встречи с правоохранителями на суше, он пробрался к приграничной зоне в обход блокпостов. Для водной части маршрута мужчина взял с собой гидроскутер, который должен был ускорить движение по реке.

План сорвался прямо посреди реки: пограничный наряд вовремя заметил движение на воде и сразу выслал катер для перехвата. Задержанного жителя Николаевской области привлекли к административной ответственности.