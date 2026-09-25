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rupor.md logorupor
25 Сентября 2026, 15:19
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Задержан украинец, который пытался перебраться в Молдову на акваскутере через Днестр

В Украине военнообязанный 30-летний мужчина ночью пытался переплыть Днестр на гидроскутере в обход блокпостов и попасть в Молдову.

Задержан украинец, который пытался перебраться в Молдову на акваскутере через Днестр.
Задержан украинец, который пытался перебраться в Молдову на акваскутере через Днестр.

Однако добраться до противоположного берега ему не удалось: пловца заметили украинские пограничники задержали. Об этом сообщил Могилев-Подольский погранотряд, передает rupor.md

Житель Николаевской области готовился к побегу заранее. Чтобы избежать встречи с правоохранителями на суше, он пробрался к приграничной зоне в обход блокпостов. Для водной части маршрута мужчина взял с собой гидроскутер, который должен был ускорить движение по реке.

План сорвался прямо посреди реки: пограничный наряд вовремя заметил движение на воде и сразу выслал катер для перехвата. Задержанного жителя Николаевской области привлекли к административной ответственности.

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Источник
rupor.md logorupor
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