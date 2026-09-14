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logos-press.md logologos-press
14 Сентября 2026, 19:01
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Пособия по временной нетрудоспособности и на детей начали выдавать получателям

Выдаются единовременные пособия при рождении ребенка, пособия на воспитание/уход за ребенком, на воспитание близнецов, отцовские пособия, пособия по беременности и родам, а также пособия по временной нетрудоспособности.

Пособия по временной нетрудоспособности и на детей начали выдавать получателям
Пособия по временной нетрудоспособности и на детей начали выдавать получателям

Бенефициары этих выплат могут забрать их после обработки платежей через государственную систему электронных платежей (MPay), передает logos-pres.md

В связи с этим НКСС напоминает получателям пенсий, пособий для семей с детьми, по беременности и родам, по временной нетрудоспособности и других социальных выплат, что деньги можно получить двумя способами.

Во-первых, можно открыть социальную банковскую карту или привязать любой существующий банковский счет к социальным выплатам через приложение EVO и получать деньги в любой точке мира.

Во-вторых, можно получить деньги в любом почтовом отделении Молдовы. При этом получатели, выбравшие почтовый перевод, обязаны забрать деньги в течение 3 месяцев. Если деньги за это время не будут получены, выплаты приостановят.

Для возобновления переводов получатель должен будет обратиться в территориальное отделение социального страхования по месту жительства с удостоверением личности и подать соответствующее заявление о восстановлении выплат посредством почтового сообщения.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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