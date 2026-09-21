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rupor.md logorupor
21 Сентября 2026, 19:35
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Новоднестровское водохранилище потеряло 63,4 млн кубометров воды за 20 дней

Гидрологическая ситуация в бассейне Днестра остается сложной. С 1 по 20 сентября в Новоднестровское водохранилище поступило около 40,3 млн кубометров воды, тогда как сброс составил 103,7 млн кубометров.

Новоднестровское водохранилище потеряло 63,4 млн кубометров воды за 20 дней.
Новоднестровское водохранилище потеряло 63,4 млн кубометров воды за 20 дней.

Таким образом, из водохранилища выпустили в 2,6 раза больше воды, чем поступило. Его запас сократился примерно на 63,4 млн кубометров, сообщили в Министерстве окружающей среды, передает rupor.md

Средний приток воды составлял около 23 кубометров в секунду, а сброс 60 кубометров. По расчетам ведомства, уровень водохранилища за 20 дней опустился примерно на 68 сантиметров, со 111,83 до 111,15 метра.

Дожди в Молдове ситуацию не изменили. В верхней части бассейна Днестра на территории Украины осадков оказалось недостаточно для заметного увеличения притока.

Жителей и предприятия призвали экономить воду, устранять утечки и не использовать питьевую воду без необходимости.

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Источник
rupor.md logorupor
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