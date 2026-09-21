Новоднестровское водохранилище потеряло 63,4 млн кубометров воды за 20 дней.

Гидрологическая ситуация в бассейне Днестра остается сложной. С 1 по 20 сентября в Новоднестровское водохранилище поступило около 40,3 млн кубометров воды, тогда как сброс составил 103,7 млн кубометров.

Таким образом, из водохранилища выпустили в 2,6 раза больше воды, чем поступило. Его запас сократился примерно на 63,4 млн кубометров, сообщили в Министерстве окружающей среды, передает rupor.md

Средний приток воды составлял около 23 кубометров в секунду, а сброс 60 кубометров. По расчетам ведомства, уровень водохранилища за 20 дней опустился примерно на 68 сантиметров, со 111,83 до 111,15 метра.

Дожди в Молдове ситуацию не изменили. В верхней части бассейна Днестра на территории Украины осадков оказалось недостаточно для заметного увеличения притока.

Жителей и предприятия призвали экономить воду, устранять утечки и не использовать питьевую воду без необходимости.