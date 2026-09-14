В Молдове работодатели добиваются сокращения отчетов юрлиц по займам физлиц.

Речь идет об обязанности предприятия передавать в Государственную налоговую службу информацию о займах, превышающих порог в 200 000 леев, предоставленных и погашенных физическими лицами.

Как отмечается в подготовленном к проекту заключении Национальной конфедерации работодателей Молдовы, предлагаемый порог включает в сферу отчетности большой объем операций, не имеющих фискальной значимости. Это не облагаемое налогом движение денежных средств, которое значительно увеличит нагрузку на бухгалтеров, передает logos-pres.md

«Мы просим исключить данное положение или, в качестве альтернативы, существенно ограничить сферу его действия», – говорится в документе НКРМ.

Работодатели считают целесообразным также восстановить механизм подачи таких данных «по запросу» для получения информации о доходах, выплаченных физическим лицам (ст. 92 п. (4)).

Кроме того, представители патронатов предлагают сохранить переходный период без применения санкций за несоблюдение требований по трансфертному ценообразованию. Они считают, что и налогоплательщики, и налоговые органы все еще в процессе освоения нововведения.

НКРМ также указывает на чрезмерную нагрузку в связи с требованием раскрывать всю цепочку связей до 25%-ного порога по каждому контрагенту. И просит привести эту норму в соответствие со стандартом ОЭСР.