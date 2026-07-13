За выходные в Молдове выявили трёх водителей под воздействием наркотиков.

Сотрудники Управления патрулирования Центра Национального инспектората общественной безопасности выявили трёх водителей, которые, предположительно, управляли автомобилями под воздействием наркотических веществ.

Как сообщили в полиции, все случаи были зафиксированы в течение выходных.

Один из водителей был остановлен на улице Албишоара в Кишинёве. 33-летний мужчина, управлявший автомобилем BMW, прошёл тестирование, которое показало положительный результат на кокаин и амфетамин.

На той же улице полицейские остановили ещё одного водителя — 29-летнего мужчину за рулём автомобиля Toyota. Тест показал наличие в организме марихуаны.

Ещё один случай был зафиксирован на трассе G-743, вблизи населённого пункта Бэлэбэнешть Криулянского района. 20-летний водитель автомобиля Mercedes оказался положительно протестирован на метамфетамин.

В полиции напоминают, что управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения является уголовным нарушением. Согласно законодательству, виновным грозит штраф от 75 тысяч до 125 тысяч леев либо лишение свободы сроком от 1 до 3 лет. Кроме того, во всех случаях предусмотрено аннулирование права управления транспортными средствами.

Правоохранители призывают водителей не садиться за руль после употребления запрещённых веществ и соблюдать Правила дорожного движения.