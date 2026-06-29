Пять случаев телефонного мошенничества за выходные: ущерб превысил 600 тысяч леев.

Полиция Молдовы зарегистрировала за минувшие выходные пять случаев телефонного мошенничества.

Общий ущерб по этим эпизодам превысил 600 тысяч леев. Один из инцидентов произошёл в последние дни, ещё четыре были заявлены пострадавшими позже, хотя сами преступления были совершены ранее.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники представляются сотрудниками различных учреждений, которым граждане обычно доверяют — Службы информации и безопасности, Национального банка Молдовы, полиции, судебных исполнителей или банков.

Под разными предлогами мошенники убеждают людей, что их сбережения находятся под угрозой, и требуют срочно передать деньги или имущество для якобы «проверки», «защиты» или «обеспечения безопасности».

В полиции отмечают, что благодаря бдительности граждан за тот же период удалось предотвратить 226 попыток мошенничества, что позволило избежать значительных финансовых потерь.

В одном из случаев пострадавший обратился в полицию лишь спустя почти 25 дней после совершения преступления, что существенно снизило шансы на возврат денег. В другом случае своевременное обращение позволило предотвратить ущерб более чем на 158 тысяч леев.

Правоохранители напоминают, что ни одно государственное учреждение или банк не запрашивает по телефону персональные данные, пароли, коды доступа или передачу денег для их «защиты». Гражданам рекомендуют сразу прекращать подозрительные звонки и сообщать о них в полицию.