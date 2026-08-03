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rupor.md logorupor
3 Августа 2026, 13:12
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За последние сутки в Молдове огонь охватил более 20 гектаров растительности

В Молдове за последние сутки пожарные ликвидировали 41 очаг возгорания сухой растительности в различных населенных пунктах.

За последние сутки в Молдове огонь охватил более 20 гектаров растительности.
За последние сутки в Молдове огонь охватил более 20 гектаров растительности.

Это более 20 гектаров земли, передает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям, передает rupor.md

Самый масштабный пожар произошел в Гагаузии, село Дезгинжа, где пламя распространилось на 10 гектаров сухой растительности. Еще два крупных пожара произошли в селах Раковец Сорокского района и Антоновке Дрокиевского района, в каждом из которых огонь охватил около 4 гектаров сухостоя. 

Кроме того, спасатели и пожарные работали в Яловенском, Теленештском, Страшенском, Кагульском районах и районе Штефан-Водэ, а также в других населенных пунктах страны, где пламенем были охвачены сухая трава, камыш и остатки растительности.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям призывает соблюдать правила пожарной безопасности и избегать использования открытого огня вблизи с сухостоем, лесами и сельхозугодиями. Не рекомендуется поджигать сухую траву, камыш и растительный мусор, так как это может привести к масштабным пожарам.

При обнаружении пожара граждан призывают немедленно звонить в Службу 112, указав точные данные о месте происшествия.

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Источник
rupor.md logorupor
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