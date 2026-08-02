2 Августа 2026, 18:15
4
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Подпишитесь на новости Point.md в Google
В Кишиневе произошел пожар: выгорели десятки квадратных метров сухой травы.
В Кишиневе произошел пожар: выгорели десятки квадратных метров сухой травы
Сухая растительность загорелась на улице Вадул-луй-Водэ в Кишиневе во второй половине дня воскресенья 2 августа.
Об этом сообщает Realitatea со ссылкой на пресс-секретаря Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций Татьяну Мунтян, передает rupor.md
Сигнал о возгорании поступил в Службу 112 в 14:15. На место происшествия оперативно прибыл пожарный расчет, которому удалось быстро ликвидировать очаги пламени и не допустить дальнейшего распространения огня.