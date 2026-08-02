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rupor.md logorupor
2 Августа 2026, 18:15
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В Кишиневе произошел пожар: выгорели десятки квадратных метров сухой травы

Сухая растительность загорелась на улице Вадул-луй-Водэ в Кишиневе во второй половине дня воскресенья 2 августа.

В Кишиневе произошел пожар: выгорели десятки квадратных метров сухой травы.
В Кишиневе произошел пожар: выгорели десятки квадратных метров сухой травы.

Об этом сообщает Realitatea со ссылкой на пресс-секретаря Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций Татьяну Мунтян, передает rupor.md

Сигнал о возгорании поступил в Службу 112 в 14:15. На место происшествия оперативно прибыл пожарный расчет, которому удалось быстро ликвидировать очаги пламени и не допустить дальнейшего распространения огня.


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Источник
rupor.md logorupor
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