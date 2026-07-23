В Кошернице горит сухая растительность: на месте работают три расчёта пожарных

В селе Кошерница Криулянского района произошло возгорание растительности. В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям подтвердили факт происшествия.

Сообщение в службу 112 поступило 23 июля в 17:09. На место происшествия прибыли три экипажа пожарных и спасателей, передает rupor.md

В настоящее время сотрудники ГИЧС проводят работы по локализации и ликвидации очагов возгорания.

Причины возникновения пожара пока не сообщаются.