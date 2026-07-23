23 Июля 2026, 19:29
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В Кошернице горит сухая растительность: на месте работают три расчёта пожарных
В селе Кошерница Криулянского района произошло возгорание растительности. В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям подтвердили факт происшествия.
Сообщение в службу 112 поступило 23 июля в 17:09. На место происшествия прибыли три экипажа пожарных и спасателей, передает rupor.md
В настоящее время сотрудники ГИЧС проводят работы по локализации и ликвидации очагов возгорания.
Причины возникновения пожара пока не сообщаются.