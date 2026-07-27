За неделю в столице выявили почти 120 нарушений, связанных с наркотиками.

Столичная полиция подвела итоги борьбы с потреблением и незаконным оборотом наркотиков за прошедшую неделю.

За этот период были задержаны 16 человек. Из незаконного оборота изъяты наркотики типов PVP («соль»), кокаин, марихуана и гашиш общей стоимостью более 1 миллиона леев. Также сотрудники полиции составили 94 административных протокола.

Кроме того, во время патрулирования сотрудники Батальона патрулирования и оперативного реагирования (BPRO) задержали с поличным 25 человек, у которых были обнаружены запрещенные вещества или приспособления для их употребления. По этим фактам составлено еще 29 административных протоколов.

Полиция Кишинева продолжает мероприятия по выявлению и пресечению распространения наркотиков, а также привлечению к ответственности лиц, причастных к незаконной деятельности.