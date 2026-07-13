theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
13 Июля 2026, 16:01
1 411
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Кишиневе за неделю изъяли наркотики на сумму свыше 100 тысяч леев

За отчетный период сотрудники полиции задержали 16 человек, изъяли из незаконного оборота синтетические наркотики на сумму свыше 100 тысяч леев, составили 57 административных протоколов.

В Кишиневе за неделю изъяли наркотики на сумму свыше 100 тысяч леев.
В Кишиневе за неделю изъяли наркотики на сумму свыше 100 тысяч леев.

Кроме того, сотрудники Батальона патрулирования и оперативного реагирования (BPRO) задержали с поличным 31 человека, у которых были обнаружены запрещенные вещества и приспособления для употребления наркотиков. По этим фактам было составлено еще 19 административных протоколов.

Полиция отмечает, что мероприятия по предупреждению и пресечению потребления и незаконного оборота наркотиков продолжаются.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте