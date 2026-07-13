13 Июля 2026, 16:01
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В Кишиневе за неделю изъяли наркотики на сумму свыше 100 тысяч леев
За отчетный период сотрудники полиции задержали 16 человек, изъяли из незаконного оборота синтетические наркотики на сумму свыше 100 тысяч леев, составили 57 административных протоколов.
Кроме того, сотрудники Батальона патрулирования и оперативного реагирования (BPRO) задержали с поличным 31 человека, у которых были обнаружены запрещенные вещества и приспособления для употребления наркотиков. По этим фактам было составлено еще 19 административных протоколов.
Полиция отмечает, что мероприятия по предупреждению и пресечению потребления и незаконного оборота наркотиков продолжаются.