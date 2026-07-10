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politia.md logopolitia
10 Июля 2026, 20:43
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Двое жителей Кишинева подозреваются в сбыте наркотиков через Telegram

В результате операции, проведенной сотрудниками правоохранительных органов, была ликвидирована группа, подозреваемая в распространении наркотиков в Кишиневе и пригородах.

Двое жителей Кишинева подозреваются в сбыте наркотиков через Telegram.
Двое жителей Кишинева подозреваются в сбыте наркотиков через Telegram.

На протяжении примерно месяца правоохранители следили за деятельностью двух жителей столицы в возрасте 35 и 28 лет. По данным следствия, они были завербованы в сеть наркоторговли, деятельность которой координировалась через приложение Telegram, передает politia.md

Чтобы скрыть незаконную деятельность, подозреваемые арендовали квартиру в Кишиневе, которую использовали как место хранения, фасовки и упаковки наркотиков. По данным следствия, они забирали крупные партии запрещенных веществ из тайников, перевозили их в квартиру, где делили на небольшие дозы, после чего раскладывали в новые тайники для последующей передачи потребителям.

Наркотики прятали преимущественно в лесополосах, парках и пригородах столицы.

28-летний мужчина был задержан с поличным во время закладки наркотиков в тайник. При нем и по месту жительства обнаружили несколько пакетиков с PVP («соль»), высокоточные электронные весы, зип-пакеты для фасовки наркотиков, а также мобильные телефоны, использовавшиеся для координации преступной деятельности.

Одновременно был задержан и второй подозреваемый. Его застали с поличным в момент, когда он забирал из тайника пакет с PVP, который намеревался расфасовать для дальнейшего сбыта.

Кроме того, полицейские обнаружили еще один тайник, использовавшийся подозреваемыми, откуда также изъяли пакет с PVP. По оценкам следствия, стоимость изъятых из незаконного оборота наркотиков превышает 100 тысяч леев на черном рынке.

Оба мужчины арестованы на 30 суток. В случае признания виновными им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Согласно законодательству, любое лицо считается невиновным, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу решением суда.

Источник
politia.md logopolitia
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