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6 Июля 2026, 15:07
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В Кишиневе изъяли более килограмма наркотиков и задержали 14 человек

Согласно еженедельной сводке столичной полиции, правоохранители изъяли из незаконного оборота более одного килограмма наркотиков. Ориентировочная стоимость изъятых веществ превышает один миллион леев.

В Кишиневе изъяли более килограмма наркотиков и задержали 14 человек.
В Кишиневе изъяли более килограмма наркотиков и задержали 14 человек.

Сообщается, что в ходе операций полицейские изъяли амфетамин, PVP (известный как «соль»), марихуану, кокаин, гашиш, мефедрон, а также различные приспособления для употребления наркотиков.

Кроме того, было составлено 97 протоколов.

В полиции уточнили, что сотрудники Батальона патрулирования и оперативного реагирования задержали с поличным 27 человек, у которых были обнаружены запрещенные вещества и приспособления для их употребления. По этим фактам было составлено еще 11 протоколов.

Источник
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