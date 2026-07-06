6 Июля 2026, 15:07
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В Кишиневе изъяли более килограмма наркотиков и задержали 14 человек
Согласно еженедельной сводке столичной полиции, правоохранители изъяли из незаконного оборота более одного килограмма наркотиков. Ориентировочная стоимость изъятых веществ превышает один миллион леев.
Сообщается, что в ходе операций полицейские изъяли амфетамин, PVP (известный как «соль»), марихуану, кокаин, гашиш, мефедрон, а также различные приспособления для употребления наркотиков.
Кроме того, было составлено 97 протоколов.
В полиции уточнили, что сотрудники Батальона патрулирования и оперативного реагирования задержали с поличным 27 человек, у которых были обнаружены запрещенные вещества и приспособления для их употребления. По этим фактам было составлено еще 11 протоколов.