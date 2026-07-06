В Кишиневе изъяли более килограмма наркотиков и задержали 14 человек.

Согласно еженедельной сводке столичной полиции, правоохранители изъяли из незаконного оборота более одного килограмма наркотиков. Ориентировочная стоимость изъятых веществ превышает один миллион леев.

Сообщается, что в ходе операций полицейские изъяли амфетамин, PVP (известный как «соль»), марихуану, кокаин, гашиш, мефедрон, а также различные приспособления для употребления наркотиков.

Кроме того, было составлено 97 протоколов.

В полиции уточнили, что сотрудники Батальона патрулирования и оперативного реагирования задержали с поличным 27 человек, у которых были обнаружены запрещенные вещества и приспособления для их употребления. По этим фактам было составлено еще 11 протоколов.