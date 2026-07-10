За неделю карабинеры пресекли четыре случая хранения подозрительных веществ.

На этой неделе карабинеры выявили четыре случая, когда у нескольких человек были обнаружены подозрительные вещества. Инциденты произошли в Бельцах, Кишиневе и возле комплекса OrheiLand. Изъятые вещества направлены на экспертизу.

По данным Генерального инспектората карабинеров, случаи были выявлены во время патрулирования и обеспечения общественного порядка, передает stiri.md

В Бельцах зарегистрировали два случая. В первом карабинеры Регионального управления «Север» заметили мужчину, поведение которого показалось им подозрительным. Во время проверки у него обнаружили пакетик с белым кристаллическим веществом.

Во втором случае у женщины нашли пакет типа zip-lock, внутри которого находился 41 пакетик с веществами неизвестного происхождения.

В Кишиневе экипаж Регионального управления «Центр» остановил 23-летнего молодого человека, который сам сообщил, что имеет при себе запрещенные вещества. Дальнейшим документированием случая занялась полиция.

Еще один инцидент произошел возле комплекса OrheiLand. Карабинеры обратили внимание на двух человек, чье поведение вызвало подозрения. Во время проверки у них обнаружили пакет типа zip-lock с кристаллическим веществом, похожим на синтетические наркотики.

Во всех случаях на место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Обнаруженные вещества изъяты и будут направлены на специализированную экспертизу.

Расследование продолжается для установления всех обстоятельств произошедшего. В Генеральном инспекторате карабинеров подчеркнули, что и впредь будут реагировать на ситуации, представляющие угрозу безопасности граждан.