В Кишиневе женщина доставлена в больницу после вмешательства карабинеров.

Во время патрулирования в столичном секторе Центр карабинеры заметили на остановке общественного транспорта женщину, которой требовалась помощь.

Проявив бдительность и чувство ответственности, карабинеры незамедлительно вмешались, оказали первую помощь и сразу же вызвали Единую службу экстренной помощи 112, передает noi.md

После прибытия медицинской бригады и оценки состояния женщины, по просьбе врачей карабинеры оказали содействие в ее безопасной транспортировке в больницу, где ей была оказана вся необходимая медицинская помощь.