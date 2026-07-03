3 Июля 2026, 18:13
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В Кишиневе женщина доставлена в больницу после вмешательства карабинеров
Во время патрулирования в столичном секторе Центр карабинеры заметили на остановке общественного транспорта женщину, которой требовалась помощь.
Проявив бдительность и чувство ответственности, карабинеры незамедлительно вмешались, оказали первую помощь и сразу же вызвали Единую службу экстренной помощи 112, передает noi.md
После прибытия медицинской бригады и оценки состояния женщины, по просьбе врачей карабинеры оказали содействие в ее безопасной транспортировке в больницу, где ей была оказана вся необходимая медицинская помощь.