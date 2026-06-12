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stiri.md logostiri
12 Июня 2026, 16:16
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В Комрате трех молодых людей подозревают в употреблении запрещенных веществ

По словам карабинеров, после того как их заметили, двое молодых людей скрылись с места происшествия, пытаясь избежать проверки.

В Комрате трех молодых людей подозревают в употреблении запрещенных веществ. Коллаж: IGC
В Комрате трех молодых людей подозревают в употреблении запрещенных веществ. Коллаж: IGC

Рядом с местом, где они находились, сотрудники обнаружили самодельное устройство, предназначенное для употребления запрещённых веществ, а также бумажный свёрток с высушенным растительным веществом, похожим на коноплю, передает stiri.md

Третий молодой человек был задержан на месте и доставлен в Инспекторат полиции Комрата для выяснения всех обстоятельств.

«Он заявил, что вместе с другими молодыми людьми употреблял запрещённые вещества», — сообщили карабинеры.

Кроме того, была установлена личность одного из двух скрывшихся молодых людей. Он уже известен правоохранительным органам в связи с участием в аналогичных случаях ранее.

Материалы по делу были задокументированы и переданы компетентным органам для продолжения расследования и принятия предусмотренных законом мер.

Источник
stiri.md logostiri
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