В Комрате трех молодых людей подозревают в употреблении запрещенных веществ
По словам карабинеров, после того как их заметили, двое молодых людей скрылись с места происшествия, пытаясь избежать проверки.
Рядом с местом, где они находились, сотрудники обнаружили самодельное устройство, предназначенное для употребления запрещённых веществ, а также бумажный свёрток с высушенным растительным веществом, похожим на коноплю, передает stiri.md
Третий молодой человек был задержан на месте и доставлен в Инспекторат полиции Комрата для выяснения всех обстоятельств.
«Он заявил, что вместе с другими молодыми людьми употреблял запрещённые вещества», — сообщили карабинеры.
Кроме того, была установлена личность одного из двух скрывшихся молодых людей. Он уже известен правоохранительным органам в связи с участием в аналогичных случаях ранее.
Материалы по делу были задокументированы и переданы компетентным органам для продолжения расследования и принятия предусмотренных законом мер.