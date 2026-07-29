За месяц мошенники похитили у жителей Молдовы более 35 млн леев.

Такие данные приводит Генеральный инспекторат полиции (ГИП), расследовавший десятки случаев мошенничества за последний месяц.

Злоумышленники продолжали использовать уже известные схемы: звонили гражданам, представляясь сотрудниками банков, полиции, Службы информации и безопасности (СИБ), Национального банка Молдовы или операторов мобильной связи, сообщает Radio Moldova.

Мошенники играли на страхе своих жертв, рассказывая о якобы ведущихся расследованиях, оформленных на их имя мошеннических кредитах, проверке происхождения денежных средств или предлагая инвестиции с гарантированной прибылью.

В одних случаях людей убеждали оформить банковские кредиты, в других — передать свои сбережения через курьеров, банковские переводы или электронные кошельки.

Среди наиболее крупных случаев, зарегистрированных в июле, — история пенсионера из Кишинева, который лишился 740 тыс. евро (около 14,8 млн леев), а также жителя столицы, переведшего около 1 млн леев и еще 1 тыс. долларов на якобы выгодные онлайн-инвестиции.

В Резине одна из жертв потеряла более 800 тыс. леев после того, как люди, представившиеся сотрудниками «киберполиции», убедили ее доказать законное происхождение своих средств.

В другом случае в Кагуле мужчина, выдававший себя за сотрудника СИБ, ложно заявил, что потерпевший якобы причастен к схеме финансирования терроризма, и убедил его передать 16 тыс. долларов (около 282 тыс. леев), а также еще 14 тыс. леев.

Полиция также задокументировала многочисленные случаи, когда людей убеждали брать банковские кредиты и передавать деньги курьерам. Среди пострадавших оказались отец и сын, потерявшие более 1 млн леев, а также 42-летний мужчина, передавший 140 тыс. леев после звонка от лиц, представившихся сотрудниками Национального банка Молдовы. По этому делу задержан 59-летний житель Яловен.

Еще одно уголовное дело касается 20-летнего молодого человека, которого под предлогом обмена криптовалюты лишили 90 тыс. леев. В ходе обысков полицейские полностью вернули похищенную сумму и задержали троих подозреваемых.

По данным ГИП, многие случаи мошенничества были заявлены спустя длительное время после их совершения — иногда более чем через полгода. Так, один из потерпевших на протяжении нескольких месяцев перевел около 1 млн леев на якобы инвестиции в недвижимость и товары в Дубае и лишь позже понял, что стал жертвой обмана.

Правоохранители призывают граждан не передавать деньги незнакомцам, не оформлять кредиты по просьбе людей, связывающихся по телефону, а также проверять любую полученную по звонкам или сообщениям информацию, напрямую обращаясь в организацию, от имени которой действуют собеседники.

Кроме того, полиция рекомендует незамедлительно сообщать о попытках мошенничества по номеру 112, поскольку своевременное обращение повышает шансы установить злоумышленников и вернуть похищенные средства.