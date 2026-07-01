В Молдове большинство преступлений совершается в городах, каждое третье — в Кишиневе.

Количество зарегистрированных преступлений на территории Молдовы продолжает снижаться. По данным Министерства внутренних дел (МВД), в 2025 году было зарегистрировано 23 100 преступлений, что на 1 500 меньше, чем в 2024 году.

Эта тенденция отражается и в статистике задержаний: число лиц, лишенных свободы, сократилось на 5% и составило 10 500 человек, сообщает Radio Moldova.

Наибольшее количество преступлений было зарегистрировано в городах — 63,2% от общего числа. При этом каждое третье преступление (30,7%) было совершено в муниципии Кишинев.

Согласно статистике, девять из десяти преступлений совершают мужчины. При этом именно мужчины чаще всего становятся жертвами преступлений: пострадали 6 550 мужчин против 5 563 женщин.

Кроме того, в прошлом году 428 преступлений были совершены несовершеннолетними или при их участии, что составляет 1,9% от общего числа зарегистрированных преступлений.

По данным Национальной администрации пенитенциарных учреждений, каждый третий заключенный отбывал наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

В то же время 111 человек отбывали пожизненное заключение.