За три дня в Молдове зарегистрировали 27 случаев мошенничества.

В период с 3 по 5 июля полиция зарегистрировала 27 случаев мошенничества, общий ущерб от которых оценивается более чем в 1 миллион леев.

Хотя преступления были совершены в период с 27 июня по 4 июля, большинство потерпевших обратились в правоохранительные органы лишь спустя несколько дней или даже недель после случившегося.

За тот же период благодаря бдительности граждан удалось предотвратить 232 попытки мошенничества, что позволило избежать значительных финансовых потерь.

Собранные данные показывают, что мошенники постоянно совершенствуют свои схемы и в рамках одной аферы выдают себя за представителей сразу нескольких учреждений, создавая впечатление официальной и срочной процедуры.

Самый крупный ущерб — свыше 250 тысяч леев — был зарегистрирован в Кишиневе. Потерпевшему поочередно звонили люди, представившиеся сотрудниками финансового учреждения и Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. Под предлогом защиты сбережений человека убедили оформить кредит и передать всю сумму курьеру.

Полиция рекомендует:

проверять личность человека, который с вами связывается. Завершите разговор и самостоятельно позвоните в соответствующее учреждение;

не сообщать SMS-коды, PIN-коды, пароли и другие конфиденциальные банковские данные;

не оформлять кредиты и не переводить деньги по указанию незнакомых людей;

не передавать наличные курьерам — ни одно государственное учреждение не собирает деньги таким способом;

не принимать решения под давлением и всегда проверять полученную информацию.

Если вы подозреваете попытку мошенничества, немедленно звоните по номеру 112 и сообщите об этом в банк, где у вас открыты счета.