На Буюканах неизвестный преследовал школьницу и пытался заманить ее в машину.

Некий мужчина якобы преследовал девочку и пытался заманить ее в машину конфетами. В автомобиле, предположительно, находился еще один человек. Случай произошел 25 июня в секторе Буюканы в Кишиневе.

Согласно рассказу, опубликованному мужчиной в соцсетях, его мать находилась на пересечении улиц Алба-Юлия и Ливиу Деляну, когда заметила 9-летнюю девочку, которую толкал мужчина, пишет rupor.md со ссылкой на realitatea.md

Девочка была напугана и призналась женщине, что не знает этого человека. По словам очевидцев, девочка рассказала, что он подошел к ней раньше. После этого несовершеннолетняя решила пойти к остановке, но мужчина последовал за ней.

«Девочка испугалась и пошла к троллейбусной остановке. Моя мама сказала ему уйти, но он продолжал настаивать, чтобы девочка пошла с ним. Когда мама сказала, что вызовет полицию, он начал вести себя агрессивно и угрожать. По словам девочки, она одна шла в поликлинику на медицинский осмотр, потому что ее мама была на работе, а отец находится за границей, поэтому ей пришлось идти одной.

Когда приехал троллейбус №38, моя мама зашла с девочкой в троллейбус и сказала, что проводит ее до поликлиники. Этот человек тоже зашел, держался рядом с ними, а затем сдался и вышел через две остановки. В троллейбусе моя мама связалась с матерью девочки и рассказала ей о случившемся. Девочка хотела позвонить маме раньше, но была так напугана, что не могла набрать ее номер, потому что у нее сильно дрожали руки. Позже в поликлинике девочку забрала знакомая их семьи», — рассказал автор публикации в соцсетях.

Представители полиции Кишинева сообщили для Realitatea, что начали проверку по собственной инициативе. Правоохранители принимают необходимые меры, чтобы установить обстоятельства случая.