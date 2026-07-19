За выжившей в ДТП в Греции девочкой выехала её тётя

Власти оформили документы, наделяющие женщину полномочиями сопровождать ребенка во время лечения, а затем и при возвращении в Республику Молдова. Об этом сообщила мэр Страшен Валентина Касьян, передает stiri.md со ссылкой на tvrmoldova.md

«Вчера вечером был оформлен документ, которым тетя девочки была уполномочена отправиться в Грецию, сопровождать ребенка во время лечения в больнице, а затем при возвращении в Республику Молдова. Это трагический и очень тяжелый момент для семьи. В такие минуты особенно понимаешь, насколько хрупка жизнь и как важно поддерживать друг друга», — заявила Валентина Касьян.

По данным греческих СМИ, девочка находится в отделении детской интенсивной терапии больницы «Гиппократ» в Салониках. Она перенесла две операции, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, а ее состояние остается критическим.

Тем временем почти завершены все необходимые процедуры для репатриации тел супругов и их шестимесячного ребенка. В ближайшее время будет определена дата их доставки в Республику Молдова.

Трагедия потрясла всю общину Страшен. Соседи рассказали, что женщина работала в банке, а ее супруг занимался небольшим бизнесом по установке металлопластиковых окон. Жители разных населенных пунктов объединились и организовали масштабный сбор средств в поддержку семьи.

Авария произошла вечером 16 июля. Автомобиль с молдавскими номерами, в котором ехала семья, лоб в лоб столкнулся с автоцистерной. Супруги и их шестимесячный ребенок погибли, а их семилетняя дочь стала единственной выжившей.