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stiri.md logostiri
19 Июля 2026, 11:45
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За выжившей в ДТП в Греции девочкой выехала её тётя

Тётя семилетней девочки, выжившей в страшном ДТП в Греции, 18 июля отправилась в Салоники, чтобы быть рядом с племянницей. Девочка, потерявшая в аварии родителей и шестимесячного брата, остается в критическом состоянии.

Тетя выжившей в ДТП в Греции 7-летней девочки отправилась к ней в Грецию.
Тетя выжившей в ДТП в Греции 7-летней девочки отправилась к ней в Грецию.

Власти оформили документы, наделяющие женщину полномочиями сопровождать ребенка во время лечения, а затем и при возвращении в Республику Молдова. Об этом сообщила мэр Страшен Валентина Касьян, передает stiri.md со ссылкой на tvrmoldova.md

«Вчера вечером был оформлен документ, которым тетя девочки была уполномочена отправиться в Грецию, сопровождать ребенка во время лечения в больнице, а затем при возвращении в Республику Молдова. Это трагический и очень тяжелый момент для семьи. В такие минуты особенно понимаешь, насколько хрупка жизнь и как важно поддерживать друг друга», — заявила Валентина Касьян.

По данным греческих СМИ, девочка находится в отделении детской интенсивной терапии больницы «Гиппократ» в Салониках. Она перенесла две операции, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, а ее состояние остается критическим.

Тем временем почти завершены все необходимые процедуры для репатриации тел супругов и их шестимесячного ребенка. В ближайшее время будет определена дата их доставки в Республику Молдова.

Трагедия потрясла всю общину Страшен. Соседи рассказали, что женщина работала в банке, а ее супруг занимался небольшим бизнесом по установке металлопластиковых окон. Жители разных населенных пунктов объединились и организовали масштабный сбор средств в поддержку семьи.

Авария произошла вечером 16 июля. Автомобиль с молдавскими номерами, в котором ехала семья, лоб в лоб столкнулся с автоцистерной. Супруги и их шестимесячный ребенок погибли, а их семилетняя дочь стала единственной выжившей.

Источник
stiri.md logostiri
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