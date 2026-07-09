В Италии женщина из Молдовы случайно насмерть сбила полуторагодовалую внучку.

В итальянской коммуне Дзеро-Бранко провинции Тревизо полуторагодовалый ребенок из семьи граждан Молдовы погиб в результате наезда автомобиля. За рулем машины находилась бабушка девочки.

Трагедия произошла в среду вечером, 8 июля, около 20:20. Пожилая женщина парковала автомобиль на привычном месте во дворе многоквартирного дома, где живет семья. В салоне машины также находилась ее восьмилетняя внучка. Сдавая назад, водитель не заметила внезапно появившегося малыша, который в этот момент гулял в саду с родителями и случайно вырвался из рук отца. Ребенок попал под заднее колесо транспортного средства, пишет rupor.md

Крики пострадавшей семьи привлекли внимание соседей, которые первыми вызвали службу скорой помощи. До приезда врачей сама бабушка, находившаяся в состоянии шока, остановила машину и пыталась провести первые реанимационные мероприятия. Прибывшая на место бригада медиков интубировала пострадавшую и экстренно доставила в реанимацию больницы «Ка’ Фончелло» в Тревизо. Из-за крайне тяжелой черепно-мозговой травмы спасти ребенка не удалось, врачи констатировали смерть вскоре после госпитализации.

На месте происшествия работали карабинеры и местная полиция. Правоохранительные органы временно изъяли автомобиль и передали его судебным органам для проведения экспертиз, также назначено вскрытие. Пожилую женщину доставили в участок для дачи показаний и прохождения стандартных медицинских проверок. По словам соседей, эта молдавская семья уже много лет живет в Италии и характеризуется исключительно с положительной стороны.