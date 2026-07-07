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politia.md logopolitia
7 Июля 2026, 15:06
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Водителя BMW, едва не сбившего девушку в Ватре, оштрафовали по трем статьям

Полиция установила и привлекла к ответственности водителя BMW, который грубо нарушил правила дорожного движения в городе Ватра. За рулем автомобиля находился 19-летний молодой человек.

Водителя BMW, едва не сбившего девушку в Ватре, оштрафовали по трем статьям.
Водителя BMW, едва не сбившего девушку в Ватре, оштрафовали по трем статьям.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел 3 июля. Водителя наказали сразу по трем статьям: за управление автомобилем без водительского удостоверения, агрессивное поведение на дороге и непредоставление преимущества пешеходам.

Правоохранители напомнили, что соблюдение правил дорожного движения является обязательным для всех участников движения, и подчеркнули, что будут реагировать на каждый случай, когда действия водителей создают угрозу жизни и здоровью людей.

Напомним, вечером 3 июля около 21:33 в городе Ватра водитель BMW не справился с управлением на повороте. Автомобиль занесло прямо перед пешеходным переходом, по которому в этот момент переходила дорогу девушка. К счастью, она не пострадала — столкновения удалось избежать буквально в последний момент. Видео опасного маневра было опубликовано в группе «СтопХам Молдова».

Источник
politia.md logopolitia
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