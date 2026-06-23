В Кишинёве оштрафовали водителя, который не пропустил маму с ребёнком на зебре.

Инцидент произошёл 22 июня на улице Пэдурий в столице. Видео с нарушением попало в соцсети и привлекло внимание полиции.

На кадрах видно, как водитель автомобиля не уступил дорогу женщине с ребёнком, переходившим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сотрудники Нацинспектората общественной безопасности оперативно установили личность нарушителя — им оказался 49-летний мужчина. В отношении него составлен протокол за агрессивное поведение в дорожном движении и непредоставление преимущества пешеходам.

Полиция напоминает водителям: за подобные нарушения предусмотрена административная ответственность. Уступать дорогу пешеходам на переходах — прямая обязанность каждого водителя.