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politia.md logopolitia
23 Июня 2026, 13:40
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В Кишинёве оштрафовали водителя, который не пропустил маму с ребёнком на зебре

Инцидент произошёл 22 июня на улице Пэдурий в столице. Видео с нарушением попало в соцсети и привлекло внимание полиции.

В Кишинёве оштрафовали водителя, который не пропустил маму с ребёнком на зебре.
В Кишинёве оштрафовали водителя, который не пропустил маму с ребёнком на зебре.

На кадрах видно, как водитель автомобиля не уступил дорогу женщине с ребёнком, переходившим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сотрудники Нацинспектората общественной безопасности оперативно установили личность нарушителя — им оказался 49-летний мужчина. В отношении него составлен протокол за агрессивное поведение в дорожном движении и непредоставление преимущества пешеходам.

Полиция напоминает водителям: за подобные нарушения предусмотрена административная ответственность. Уступать дорогу пешеходам на переходах — прямая обязанность каждого водителя.

Источник
politia.md logopolitia
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