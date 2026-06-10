10 Июня 2026, 14:22
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В Страшенах водитель BMW «пронесся» по улице: личность водителя установлена полицией
Водитель BMW, нарушивший правила дорожного движения и демонстрировавший агрессивное поведение на дороге, был установлен и задокументирован.
Это произошло после публикации видео в социальных сетях, сообщает stiri.md
Инцидент произошел 7 июня на трассе R1 в Страшенах.
«В результате мер, принятых сотрудниками Центрального патрульного отдела НИОБ, водитель BMW, 26-летний мужчина, был установлен и задокументирован. За агрессивное поведение на дороге и совершенные нарушения на его имя составлен протокол о правонарушении в соответствии с законодательством», — сообщает полиция.
В этой связи сотрудники правоохранительных органов призывают участников дорожного движения проявлять ответственность и соблюдать правила дорожного движения.