Водитель получил шесть месяцев тюрьмы за отказ пройти тест на алкоголь.

По данным суда, инцидент произошел 11 мая около 15:40 в селе Чобурчиу Штефан-Водского района. Мужчина управлял автомобилем, когда его остановили полицейские, заметившие, что машина двигалась с превышением скорости.

Как сообщили правоохранители, во время разговора с водителем они почувствовали запах алкоголя и предложили ему пройти проверку с помощью алкотестера Drager. Мужчина отказался, а затем отказался и от сдачи биологических образцов. Отказ был зафиксирован в протоколе, к материалам дела также были приобщены аудио- и видеозаписи, передает stiri.md

На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и попросил рассмотреть дело на основании доказательств, собранных на стадии уголовного преследования. Он рассказал, что в тот день был в гостях у родственника в селе Чобурчиу, где выпил вина, после чего сел за руль. Также он подтвердил, что отказался проходить проверку по требованию полицейских.

Прокурор потребовал назначить наказание в виде лишения свободы, сославшись на поведение обвиняемого по отношению к сотрудникам полиции и на то, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Защита просила назначить штраф, однако суд отклонил это ходатайство.

Суд указал, что в материалах дела отсутствуют доказательства наличия у обвиняемого постоянной работы или достаточных доходов для уплаты крупного штрафа. Кроме того, было установлено, что мужчина вел себя агрессивно по отношению к полицейским.

Суд приговорил его к одному году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении полузакрытого типа, а также лишил права управления транспортными средствами.

При этом наказание было частично условно приостановлено. Мужчина должен будет фактически отбыть шесть месяцев лишения свободы, а оставшийся один год назначен условно с испытательным сроком два года.

В срок наказания будет зачтено время, проведенное под задержанием и домашним арестом с 11 мая по 10 июня.

До вступления приговора в законную силу суд обязал его не покидать страну. Кроме того, в течение испытательного срока он должен будет являться в орган пробации в установленные даты и письменно уведомлять о смене места жительства или выезде сроком более пяти дней.

Приговор не является окончательным и может быть обжалован.