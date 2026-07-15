В Каушанском районе пьяный водитель пытался уйти от полиции, но был задержан.

20-летний житель села Сэлкуца Кушанского района выпил два бокала пива, сел за руль, а спустя несколько сотен метров наткнулся на полицейских.

Увидев патруль, молодой человек нажал на газ, пытаясь скрыться, передает stiri.md со ссылкой на studio-l.online

Однако вскоре его догнали сотрудники полиции и предложили пройти проверку на алкоголь с помощью алкотестера Drager.

За содеянное молодому человеку грозит штраф до 150 тысяч леев и лишение водительских прав сроком на три года.