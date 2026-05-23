23 Мая 2026, 13:33
Во время ливня погиб житель села Деренеу: застрял в ветках и утонул
Сегодня около 10:00 в полицию поступило сообщение от жителя села Деренеу Каларашского района, о том, что он обнаружил тело погибшего односельчанина.
Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов немедленно вмешались и предварительно установили, что прошлой ночью, во время сильного дождя, вызвавшего наводнение, 48-летний мужчина утонул возле своего дома, застряв в ветках и не сумев спастись.
Его тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти, а сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства дела.