moldova1.md
24 Мая 2026, 15:45
Мужчина, погибший во время ливней в Деренеу, один воспитывал двоих детей

48-летний мужчина из села Деренеу Каларашского района, найденный мертвым после проливных дождей и наводнения, зафиксированных в пятницу, 22 мая, один воспитывал двоих детей после смерти жены.

Об этом говорится в заявлении мэрии села, передает moldova1.md

Супруга мужчины скончалась полтора года назад.

«Сильные дожди причинили значительный ущерб: повреждены дороги, мосты были заблокированы или смыты водой, затоплены дома и подвалы. С глубоким сожалением сообщаем, что это несчастье также унесло жизнь одного из жителей нашего села (..). Это трагедия, которая опечалила всю общину, и подобное бедствие не наблюдалось в нашем районе уже много лет. Перед лицом силы природы человек иногда оказывается бессилен. Мы поддерживаем пострадавшую семью и каждого гражданина, который пострадал в результате этого бедствия», — говорится в заявлении мэрии.

Напомним, что в субботу полиция сообщила о том, что возле своего дома в Деренеу был найден мертвым мужчина. По предварительной информации, он утонул во время сильных дождей 22 мая, застряв в ветках и не сумев спастись.

Источник
moldova1.md
