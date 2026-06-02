theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
unimedia.info logounimedia
2 Июня 2026, 16:09
4 858
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Жители затопленного села Греблешты: К нам не приехал ни один депутат

Новое спортивное поле с площадкой для мини-футбола в селе Греблешты, на которое в рамках программы «Европейское село» было потрачено 2 миллиона леев, после проливных дождей в мае превратилось в настоящий бассейн.

Жители затопленного села Греблешты: К нам не приехал ни один депутат.
Жители затопленного села Греблешты: К нам не приехал ни один депутат.

Местные жители в отчаянии и обвиняют местные и центральные власти в полном бездействии, сообщает unimedia.info 

«Со всей Молдовы, из всех избранных депутатов, не приехал ни один. Ни один районный советник не пришёл посмотреть. Это произошло не сегодня. Мы звонили, просили приехать и увидеть всё своими глазами, пройтись по воде. Не тогда, когда всё уже высохнет. Мы сидим без электричества, сгорела подстанция. Это могло убить всех, кто здесь находился», — рассказал возмущённый житель в репортаже TV8.

Практически новое спортивное поле в Греблештах, которое сейчас полностью затоплено, было построено в рамках Национальной программы «Европейское село». Общая стоимость проекта превысила 2 миллиона леев, из которых около 373 тысяч леев составил вклад местного сообщества.

Житель села рассказал, что после наводнения ему пришлось практически полностью вынести вещи из дома, который оказался затоплен. Уровень воды достигал как минимум одного метра.

Коммуна Греблешты серьёзно пострадала от наводнений, вызванных проливными дождями в мае. Ситуация ещё больше ухудшилась из-за повышения уровня воды в реке Икель и прорыва защитных дамб на нескольких водоёмах в Унгенском районе.

Источник
unimedia.info logounimedia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте