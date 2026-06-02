Жители затопленного села Греблешты: К нам не приехал ни один депутат.

Местные жители в отчаянии и обвиняют местные и центральные власти в полном бездействии, сообщает unimedia.info

«Со всей Молдовы, из всех избранных депутатов, не приехал ни один. Ни один районный советник не пришёл посмотреть. Это произошло не сегодня. Мы звонили, просили приехать и увидеть всё своими глазами, пройтись по воде. Не тогда, когда всё уже высохнет. Мы сидим без электричества, сгорела подстанция. Это могло убить всех, кто здесь находился», — рассказал возмущённый житель в репортаже TV8.

Практически новое спортивное поле в Греблештах, которое сейчас полностью затоплено, было построено в рамках Национальной программы «Европейское село». Общая стоимость проекта превысила 2 миллиона леев, из которых около 373 тысяч леев составил вклад местного сообщества.

Житель села рассказал, что после наводнения ему пришлось практически полностью вынести вещи из дома, который оказался затоплен. Уровень воды достигал как минимум одного метра.

Коммуна Греблешты серьёзно пострадала от наводнений, вызванных проливными дождями в мае. Ситуация ещё больше ухудшилась из-за повышения уровня воды в реке Икель и прорыва защитных дамб на нескольких водоёмах в Унгенском районе.