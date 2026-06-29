В Вулканештском районе мотоциклист врезался в дерево и погиб.

ДТП произошло 28 июля в селе Етулия. Об аварии сообщили в полиции.

По предварительным данным, 43-летний мужчина ехал на незарегистрированном мотоцикле с двумя пассажирами. На повороте он не справился с управлением и врезался в дерево на обочине, пишет rupor.md

В результате удара водитель получил тяжелые травмы. Позже он умер в отделении интенсивной терапии.

Двух пассажиров доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Все обстоятельства аварии установят в рамках уголовного процесса.