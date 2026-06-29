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rupor.md logorupor
29 Июня 2026, 07:09
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В Вулканештском районе мотоциклист врезался в дерево и погиб

ДТП произошло 28 июля в селе Етулия. Об аварии сообщили в полиции.

В Вулканештском районе мотоциклист врезался в дерево и погиб.
В Вулканештском районе мотоциклист врезался в дерево и погиб.

По предварительным данным, 43-летний мужчина ехал на незарегистрированном мотоцикле с двумя пассажирами. На повороте он не справился с управлением и врезался в дерево на обочине, пишет rupor.md

В результате удара водитель получил тяжелые травмы. Позже он умер в отделении интенсивной терапии.

Двух пассажиров доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Все обстоятельства аварии установят в рамках уголовного процесса.

Источник
rupor.md logorupor
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