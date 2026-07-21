В Комрате водитель автобуса потерял сознание за рулем и врезался в дерево.

В Комрате водитель автобуса попал в больницу после того, как ему стало плохо за рулем и он, предположительно, потерял сознание. Авария произошла утром 21 июля на улице Ленина.

По данным полиции, 67-летний мужчина управлял автобусом марки «Богдан» и двигался в северном направлении. Возле Педагогического колледжа ему стало плохо, после чего автобус выехал на встречную полосу и врезался в дерево, пишет realitatea.md

Правоохранители уточнили, что водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения. После аварии мужчину доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

В момент происшествия в салоне автобуса находились два пассажира. После столкновения они самостоятельно покинули транспортное средство и ушли с места происшествия, заявив, что не получили травм.

Полиция продолжает расследование, чтобы установить все обстоятельства аварии.