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realitatea.md logorealitatea
21 Июля 2026, 13:13
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В Комрате водитель автобуса потерял сознание за рулем и врезался в дерево

В Комрате водитель автобуса попал в больницу после того, как ему стало плохо за рулем и он, предположительно, потерял сознание. Авария произошла утром 21 июля на улице Ленина.

В Комрате водитель автобуса потерял сознание за рулем и врезался в дерево.
В Комрате водитель автобуса потерял сознание за рулем и врезался в дерево.

По данным полиции, 67-летний мужчина управлял автобусом марки «Богдан» и двигался в северном направлении. Возле Педагогического колледжа ему стало плохо, после чего автобус выехал на встречную полосу и врезался в дерево, пишет realitatea.md

Правоохранители уточнили, что водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения. После аварии мужчину доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

В момент происшествия в салоне автобуса находились два пассажира. После столкновения они самостоятельно покинули транспортное средство и ушли с места происшествия, заявив, что не получили травм.

Полиция продолжает расследование, чтобы установить все обстоятельства аварии.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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