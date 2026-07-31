В Кишиневе мотоциклист попал в больницу после ДТП с Alfa Romeo.

Авария произошла в ночь на 31 июля на пересечении бульвара Мирчи чел Бэтрын и улицы Иона Думенюка в Кишиневе. Мотоциклист 24 лет получил травмы и был госпитализирован.

По предварительным данным полиции, ДТП произошло примерно в 01:00. На дороге столкнулись мотоцикл и автомобиль Alfa Romeo, за рулем которого находился 22-летний водитель, пишет jurnal.md

В результате аварии мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.