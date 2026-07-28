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realitatea.md logorealitatea
28 Июля 2026, 18:05
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На трассе Кишинев — Скуляны произошло ДТП: пострадала женщина

На трассе R1 Кишинев — Скуляны произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Авария случилась сегодня, 28 июля, у границы с Румынией.

На трассе Кишинев — Скуляны произошло ДТП: пострадала женщина.
На трассе Кишинев — Скуляны произошло ДТП: пострадала женщина.

По предварительным данным полиции, 36-летняя женщина за рулем Peugeot двигалась из Кишинева в сторону Унген и не справилась с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом, пишет realitatea.md

За рулем грузовика находился 39-летний мужчина. В результате аварии водитель Peugeot  получила травмы, ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Обоих водителей проверили на алкоголь с помощью прибора Drager. Результаты тестов оказались отрицательными.

Полиция продолжает расследование, чтобы установить все обстоятельства ДТП.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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