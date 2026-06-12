В Венгрии в ДТП с микроавтобусом из Молдовы погибли 7 человек.

По данным властей, первое происшествие произошло около 04:30 утра, когда грузовик столкнулся с транспортным средством, задействованным в дорожных работах. В результате удара грузовик загорелся, а водитель погиб на месте. Авария привела к перекрытию движения и образованию длинной пробки, сообщает ipn.md

Примерно через 40 минут микроавтобус из Молдовы врезался в грузовик, стоявший в этой колонне. Удар оказался смертельным: семь человек погибли на месте, ещё двое были доставлены в больницу с травмами.

Власти Венгрии уточнили, что все восемь погибших в двух авариях — мужчины.

Премьер-министр Венгрии выразил соболезнования семьям погибших, отметив, что жертвы были иностранными гражданами, не уточнив их национальность.

Министерство иностранных дел Молдовы заявило, что выясняет обстоятельства происшествия и предоставит дополнительную информацию позже.