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ipn
12 Июня 2026, 12:11
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В Венгрии в ДТП с микроавтобусом из Молдовы погибли 7 человек

Вблизи города Дьёр микроавтобус с молдавскими регистрационными номерами столкнулся с грузовиком, который стоял в колонне, образовавшейся после другого ДТП на автомагистрали M1.

В Венгрии в ДТП с микроавтобусом из Молдовы погибли 7 человек.
В Венгрии в ДТП с микроавтобусом из Молдовы погибли 7 человек.

По данным властей, первое происшествие произошло около 04:30 утра, когда грузовик столкнулся с транспортным средством, задействованным в дорожных работах. В результате удара грузовик загорелся, а водитель погиб на месте. Авария привела к перекрытию движения и образованию длинной пробки, сообщает ipn.md

Примерно через 40 минут микроавтобус из Молдовы врезался в грузовик, стоявший в этой колонне. Удар оказался смертельным: семь человек погибли на месте, ещё двое были доставлены в больницу с травмами.

Власти Венгрии уточнили, что все восемь погибших в двух авариях — мужчины.

Премьер-министр Венгрии выразил соболезнования семьям погибших, отметив, что жертвы были иностранными гражданами, не уточнив их национальность.

Министерство иностранных дел Молдовы заявило, что выясняет обстоятельства происшествия и предоставит дополнительную информацию позже.

Источник
ipn
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