deschide.md
19 Мая 2026, 13:36
В Фалештском районе мужчина убил соседа топором и палкой на почве ревности

32-летний мужчина предан суду после того, как, как утверждает прокуратура, он убил своего соседа из ревности, используя палку и топор. Инцидент произошёл 21 февраля на территории его хозяйства в Фалештском районе.

Вечером накануне предполагаемого преступления подозреваемый употреблял алкоголь вместе с родственниками, после чего около 21:00 лёг спать. Спустя час он проснулся и обнаружил, что его жена отсутствует. Попытки дозвониться до неё оказались безуспешными, после чего он отправился к её матери, но там её также не нашёл, сообщает deschide.md

По дороге домой мужчина заметил, как его жена выходит из гаража соседа. Уже давно подозревая супругу в измене, он несколько раз ударил её по лицу, после чего направился во двор соседа.

Там он напал на мужчину: сначала избивал его руками, затем палкой и топором. От полученных травм сосед скончался на месте.

Вернувшись домой, мужчина продолжил избивать жену кулаками и ногами по голове и телу, причинив ей лёгкие телесные повреждения.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину. Если его признают виновным, ему грозит до 19 лет лишения свободы.

Источник
deschide.md
