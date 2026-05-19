В Фалештском районе мужчина убил соседа топором и палкой на почве ревности

Вечером накануне предполагаемого преступления подозреваемый употреблял алкоголь вместе с родственниками, после чего около 21:00 лёг спать. Спустя час он проснулся и обнаружил, что его жена отсутствует. Попытки дозвониться до неё оказались безуспешными, после чего он отправился к её матери, но там её также не нашёл, сообщает deschide.md

По дороге домой мужчина заметил, как его жена выходит из гаража соседа. Уже давно подозревая супругу в измене, он несколько раз ударил её по лицу, после чего направился во двор соседа.

Там он напал на мужчину: сначала избивал его руками, затем палкой и топором. От полученных травм сосед скончался на месте.

Вернувшись домой, мужчина продолжил избивать жену кулаками и ногами по голове и телу, причинив ей лёгкие телесные повреждения.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину. Если его признают виновным, ему грозит до 19 лет лишения свободы.