deschide
21 Мая 2026, 16:46
17 448
Полицейский из Комрата стал фигурантом дела о домашнем насилии

Начальник Службы патрулирования Инспектората полиции Комрата Александр Чобан стал фигурантом уголовного расследования по делу о домашнем насилии в отношении своей бывшей супруги.

Один из случаев, когда полицейский применил насилие к женщине, был опубликован в социальных сетях.

По данным источников портала Deschide, инцидент произошёл еще 15 ноября 2025 года, когда Чобан пришёл домой к бывшей жене. Между ними возник конфликт, после чего женщине пришлось вызвать полицию.

Однако прибывшие на место правоохранители не помешали Александру Чобану продолжить оскорблять и проявлять агрессию в отношении женщины.

В комментарии журналистам Deschide представители Генерального инспектората полиции сообщили, что по данному факту было возбуждено уголовное производство по статье о домашнем насилии. Наталья Касумова, сотрудница Инспектората полиции Комрата, расследующая дело, отказалась сообщить дополнительные подробности, предложив направить официальный запрос.

Журналисты также связались с бывшей супругой Чобана. Женщина после разговора со своим адвокатом заявила, что не хочет комментировать ситуацию, при этом отметив, что ей страшно.

Журналисты попытались получить комментарий и от Александра Чобана по поводу инцидента 15 ноября 2025 года, однако его телефон был отключён.

По данным источников Deschide, Александр Чобан уже ранее попадал в поле зрения из-за возможных нарушений закона и фигурировал в других делах. Более того, несколько лет назад его проверяли по подозрению во вмешательстве в деятельность других сотрудников полиции.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика, 18+

Источник
deschide.md logodeschide
