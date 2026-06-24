Прокуроры потребуют 30 суток ареста для водителя, насмерть сбившего двух патрульных.

Прокуроры потребуют 30 суток предварительного ареста для мужчины, который насмерть сбил двух патрульных полицейских в селе Григорэука Сынжерейского района.

По данным Генеральной прокуратуры, по этому делу начато уголовное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, передает nordnews.md

Двое полицейских в возрасте 25 и 29 лет были сбиты автомобилем в Григорэуке, когда находились на обочине и оформляли нарушение рядом со служебной машиной, припаркованной по правилам.

Оба правоохранителя получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу. Позже они скончались.

По данным Генерального инспектората полиции, водитель заявил, что перед столкновением уснул за рулем.

Тем временем правительство одобрило выделение помощи в размере 2 млн леев из Резервного фонда для семей двух погибших полицейских.