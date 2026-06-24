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nordnews.md logonordnews
24 Июня 2026, 19:36
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Прокуроры потребуют 30 суток ареста для водителя, насмерть сбившего двух патрульных

Прокуроры потребуют 30 суток предварительного ареста для мужчины, который насмерть сбил двух патрульных полицейских в селе Григорэука Сынжерейского района.

Прокуроры потребуют 30 суток ареста для водителя, насмерть сбившего двух патрульных.
Прокуроры потребуют 30 суток ареста для водителя, насмерть сбившего двух патрульных.

По данным Генеральной прокуратуры, по этому делу начато уголовное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, передает nordnews.md

Двое полицейских в возрасте 25 и 29 лет были сбиты автомобилем в Григорэуке, когда находились на обочине и оформляли нарушение рядом со служебной машиной, припаркованной по правилам.

Оба правоохранителя получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу. Позже они скончались.

По данным Генерального инспектората полиции, водитель заявил, что перед столкновением уснул за рулем.

Тем временем правительство одобрило выделение помощи в размере 2 млн леев из Резервного фонда для семей двух погибших полицейских.

Источник
nordnews.md logonordnews
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