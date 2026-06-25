Соседи о водителе, насмерть сбившем полицейских: Он - учитель музыки, тихий и спокойный.

Мужчина, подозреваемый в совершении ДТП на трассе R6, в результате которого погибли двое патрульных, — учитель музыки, проживающий в селе Пелиния Дрокиевского района.

«Через полтора часа нам позвонили и сказали, что он умер. Он служил в армии в карабинерах, а затем решил стать полицейским, три года работал в Фалештах, а затем переехал в Бельцы. Мы знаем об аварии из Интернета, нам больше никто ничего не говорил», - сказала мать Михаила Кирияка, передает tvn.md

Михаил Кирияк звонил родителям каждый день. Вечер вторника стал их последним разговором, теперь они не могут поверить, что это больше никогда не повторится. На второй день после смерти Михаила его дочери исполнился годик.

В Глодянском районе тоже скорбят. Николае Драган окончил агропромышленный колледж в Рышканах, но выбрал путь своего отца, полицейского, и тоже надел форму. Родственники и соседи говорят, что это было его истинное призвание.

Водителя соседи описывают как тихого человека и осторожного водителя и говорят, что не могут объяснить его трагедию.

Мужчине 51 год, он учитель музыки и проживает в селе Пелиния.

Его жена отказалась разговаривать с журналистами: «Я не могу ответить ни на один из ваших вопросов, прошу прощения».

Одна из соседок говорит, что узнала об аварии от других жителей района и была потрясена, поняв, какая машина участвовала в ДТП.

«Я узнала от соседей, они спросили меня, правда ли то, что они мне рассказали, кто-то узнал его машину. Когда я узнала, честно говоря, я была в шоке, как и моя семья. Почему шок? Потому что он спокойный, тихий человек, как я уже говорила, он человек добродушный», - сказала соседка.

Другой сосед говорит, что мужчина и его семья никогда не создавали проблем.

«Он довольно умный и хороший парень, так что у нас в районе ничего не было, он и его жена тихие», - отметил сосед.

Авария произошла 23 июня на трассе R6. Двое полицейских остановили водителя и находились у служебного автомобиля, когда в них врезался другой автомобиль.

Водитель, участвовавший в аварии, предположительно заснул за рулем.

Полицейских доставили в больницу в критическом состоянии, но позже они скончались.

51-летний мужчина был задержан после аварии.