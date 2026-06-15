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realitatea.md logorealitatea
15 Июня 2026, 13:20
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В центре Кишинёва мотоцикл столкнулся с автомобилем: пострадал байкер

ДТП произошло в понедельник, 15 июня, на улице Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони в центре Кишинёва. На дороге столкнулись мотоцикл и автомобиль.

В центре Кишинёва мотоцикл столкнулся с автомобилем: пострадал байкер.
В центре Кишинёва мотоцикл столкнулся с автомобилем: пострадал байкер.

В результате аварии мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу. Оба транспортных средства повреждены, автомобиль впоследствии эвакуировали, пишет realitatea.md

По словам очевидца ДТП, мотоциклист проезжал перекрёсток на зелёный свет, а автомобиль выехал на красный. Он также отметил, что мотоцикл не превышал скорость.

Водитель автомобиля отрицает эту версию и заявляет, что не он был за рулём в момент столкновения.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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