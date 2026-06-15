В центре Кишинёва мотоцикл столкнулся с автомобилем: пострадал байкер.

В результате аварии мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу. Оба транспортных средства повреждены, автомобиль впоследствии эвакуировали, пишет realitatea.md

По словам очевидца ДТП, мотоциклист проезжал перекрёсток на зелёный свет, а автомобиль выехал на красный. Он также отметил, что мотоцикл не превышал скорость.

Водитель автомобиля отрицает эту версию и заявляет, что не он был за рулём в момент столкновения.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии.