15 Июня 2026, 13:20
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В центре Кишинёва мотоцикл столкнулся с автомобилем: пострадал байкер
ДТП произошло в понедельник, 15 июня, на улице Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони в центре Кишинёва. На дороге столкнулись мотоцикл и автомобиль.
В результате аварии мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу. Оба транспортных средства повреждены, автомобиль впоследствии эвакуировали, пишет realitatea.md
По словам очевидца ДТП, мотоциклист проезжал перекрёсток на зелёный свет, а автомобиль выехал на красный. Он также отметил, что мотоцикл не превышал скорость.
Водитель автомобиля отрицает эту версию и заявляет, что не он был за рулём в момент столкновения.
Полиция выясняет все обстоятельства аварии.