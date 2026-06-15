15 Июня 2026, 07:27
6
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
В Сынжерее мотоциклист попал в больницу после ДТП
ДТП произошло вечером 14 июня на улице Индепенденцей в Сынжерее. В автомобиле, попавшем в аварию, находились двое детей — они не пострадали. В то же время мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу.
По предварительным данным полиции, автомобиль Ford Transit под управлением 30-летнего мужчины выполнял разворот, когда в него врезался мотоцикл под управлением 29-летнего водителя, пишет realitatea.md
В результате столкновения мотоциклист получил травмы. Его передали бригаде скорой помощи.
Полиция устанавливает причины аварии.