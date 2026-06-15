В Сынжерее мотоциклист попал в больницу после ДТП.

По предварительным данным полиции, автомобиль Ford Transit под управлением 30-летнего мужчины выполнял разворот, когда в него врезался мотоцикл под управлением 29-летнего водителя, пишет realitatea.md

В результате столкновения мотоциклист получил травмы. Его передали бригаде скорой помощи.

Полиция устанавливает причины аварии.