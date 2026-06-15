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realitatea.md logorealitatea
15 Июня 2026, 07:27
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В Сынжерее мотоциклист попал в больницу после ДТП

ДТП произошло вечером 14 июня на улице Индепенденцей в Сынжерее. В автомобиле, попавшем в аварию, находились двое детей — они не пострадали. В то же время мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу.

В Сынжерее мотоциклист попал в больницу после ДТП.
В Сынжерее мотоциклист попал в больницу после ДТП.

По предварительным данным полиции, автомобиль Ford Transit под управлением 30-летнего мужчины выполнял разворот, когда в него врезался мотоцикл под управлением 29-летнего водителя, пишет realitatea.md

В результате столкновения мотоциклист получил травмы. Его передали бригаде скорой помощи.

Полиция устанавливает причины аварии.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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