29 Мая 2026, 14:20
В Фалештском районе произошло ДТП с участием мотоцикла: погибли два человека
Сегодня, около 10:00, в полицию Фалешт поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Извоаре.
Предварительно установлено, что автомобиль Skoda, за рулем которого находилась 39-летняя женщина, столкнулся с мотоциклом, двигавшимся по второстепенной дороге. На перекрестке мотоциклист, предположительно, не уступил дорогу автомобилю.
В результате столкновения мотоциклист, 61-летний мужчина, и его пассажир, 64-летний мужчина, оба жители села Извоаре, погибли на месте.
Также предварительно установлено, что у мотоциклиста не было водительских прав соответствующей категории.
Полиция продолжает расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.