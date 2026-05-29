theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
29 Мая 2026, 14:20
7 164
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Фалештском районе произошло ДТП с участием мотоцикла: погибли два человека

Сегодня, около 10:00, в полицию Фалешт поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Извоаре.

В Фалештском районе произошло ДТП с участием мотоцикла: погибли два человека.
В Фалештском районе произошло ДТП с участием мотоцикла: погибли два человека.

Предварительно установлено, что автомобиль Skoda, за рулем которого находилась 39-летняя женщина, столкнулся с мотоциклом, двигавшимся по второстепенной дороге. На перекрестке мотоциклист, предположительно, не уступил дорогу автомобилю.

В результате столкновения мотоциклист, 61-летний мужчина, и его пассажир, 64-летний мужчина, оба жители села Извоаре, погибли на месте.

Также предварительно установлено, что у мотоциклиста не было водительских прав соответствующей категории.

Полиция продолжает расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте