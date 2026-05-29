В Фалештском районе произошло ДТП с участием мотоцикла: погибли два человека.

Предварительно установлено, что автомобиль Skoda, за рулем которого находилась 39-летняя женщина, столкнулся с мотоциклом, двигавшимся по второстепенной дороге. На перекрестке мотоциклист, предположительно, не уступил дорогу автомобилю.

В результате столкновения мотоциклист, 61-летний мужчина, и его пассажир, 64-летний мужчина, оба жители села Извоаре, погибли на месте.

Также предварительно установлено, что у мотоциклиста не было водительских прав соответствующей категории.

Полиция продолжает расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.