25 Мая 2026, 16:42
В Кишинёве мотоцикл врезался в Ford: мотоциклист госпитализирован
В Кишинёве на улице Мунчештской произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. 30-летний мотоциклист был госпитализирован после того, как его транспортное средство врезалось в заднюю часть автомобиля Ford.
Сообщение об аварии поступило в полицию 25 мая около 12:55, пишет agora.md
По предварительным данным правоохранителей, 30-летний водитель мотоцикла при обстоятельствах, которые ещё предстоит выяснить, врезался сзади в автомобиль Ford, за рулём которого находился 70-летний мужчина.
В результате столкновения мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу для проведения медицинского обследования.
Полиция продолжает расследование и устанавливает все обстоятельства произошедшего.