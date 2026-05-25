theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
agora.md logoagora
25 Мая 2026, 16:42
3 611
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Кишинёве мотоцикл врезался в Ford: мотоциклист госпитализирован

В Кишинёве на улице Мунчештской произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. 30-летний мотоциклист был госпитализирован после того, как его транспортное средство врезалось в заднюю часть автомобиля Ford.

В Кишинёве мотоцикл врезался в Ford: мотоциклист госпитализирован.
В Кишинёве мотоцикл врезался в Ford: мотоциклист госпитализирован.

Сообщение об аварии поступило в полицию 25 мая около 12:55, пишет agora.md

По предварительным данным правоохранителей, 30-летний водитель мотоцикла при обстоятельствах, которые ещё предстоит выяснить, врезался сзади в автомобиль Ford, за рулём которого находился 70-летний мужчина.

В результате столкновения мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу для проведения медицинского обследования.

Полиция продолжает расследование и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Источник
agora.md logoagora
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте