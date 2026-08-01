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protv.md logoprotv
1 Августа 2026, 18:00
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В центре Кишинева автомобиль сбил человека

На улице Василе Александри в Кишиневе произошло ДТП. Пешеход оказался под колесами авто.

В центре Кишинева автомобиль сбил человека.
В центре Кишинева автомобиль сбил человека.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что пострадавший лежит на проезжей части, а несколько человек оказывают ему первую помощь, передает protv.md

Обстоятельства происшествия пока неизвестны. Также отсутствует официальная информация о состоянии пострадавшего.

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Источник
protv.md logoprotv
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