В центре Кишинева автомобиль сбил человека.

На улице Василе Александри в Кишиневе произошло ДТП. Пешеход оказался под колесами авто.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что пострадавший лежит на проезжей части, а несколько человек оказывают ему первую помощь, передает protv.md

Обстоятельства происшествия пока неизвестны. Также отсутствует официальная информация о состоянии пострадавшего.