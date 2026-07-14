В Кишиневе Lexus сбил мужчину на пешеходном переходе

43-летний мужчина оказался в больнице после того, как его на полном ходу сбил автомобиль Lexus, когда он переходил дорогу по правилам. Инцидент произошел на улице Иона Думенюка в Кишиневе.

В Кишиневе Lexus сбил мужчину на пешеходном переходе: пострадавший в больнице.