14 Июля 2026, 16:08
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В Кишиневе Lexus сбил мужчину на пешеходном переходе
43-летний мужчина оказался в больнице после того, как его на полном ходу сбил автомобиль Lexus, когда он переходил дорогу по правилам. Инцидент произошел на улице Иона Думенюка в Кишиневе.
На месте происшествия сотрудники полиции установили, что за рулем автомобиля находился 32-летний мужчина.
«При обстоятельствах, которые предстоит установить, он совершил наезд на мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщила пресс-секретарь Управления полиции муниципия Кишинев Кристина Талпэ.
В результате удара пострадавшего госпитализировали для оказания медицинской помощи.
Водителя проверили на алкоголь — он был трезв.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.