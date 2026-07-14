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14 Июля 2026, 16:08
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В Кишиневе Lexus сбил мужчину на пешеходном переходе

43-летний мужчина оказался в больнице после того, как его на полном ходу сбил автомобиль Lexus, когда он переходил дорогу по правилам. Инцидент произошел на улице Иона Думенюка в Кишиневе.

В Кишиневе Lexus сбил мужчину на пешеходном переходе: пострадавший в больнице.
В Кишиневе Lexus сбил мужчину на пешеходном переходе: пострадавший в больнице.

На месте происшествия сотрудники полиции установили, что за рулем автомобиля находился 32-летний мужчина.

«При обстоятельствах, которые предстоит установить, он совершил наезд на мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщила пресс-секретарь Управления полиции муниципия Кишинев Кристина Талпэ.

В результате удара пострадавшего госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Водителя проверили на алкоголь — он был трезв.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Источник
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