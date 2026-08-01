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stiri.md logostiri
1 Августа 2026, 15:00
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В Бельцах автомобиль сбил велосипедиста: пострадавший госпитализирован

Дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста произошло утром 1 августа на пересечении улиц Каля Ешилор и Павел Боцу в Бельцах.

В Бельцах автомобиль сбил велосипедиста: пострадавший госпитализирован.
В Бельцах автомобиль сбил велосипедиста: пострадавший госпитализирован.

По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, выполняя поворот налево, не уступил дорогу 58-летнему велосипедисту, который двигался прямо в соответствии с правилами дорожного движения. В результате произошло столкновение, передает stiri.md

От удара велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Пресс-секретарь Инспектората полиции Бельц Евгения Молчанова сообщила, что водитель и велосипедист прошли проверку на алкоголь. Результаты оказались отрицательными.

«Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего», — добавила пресс-секретарь.


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Источник
stiri.md logostiri
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