В Бельцах автомобиль сбил велосипедиста: пострадавший госпитализирован
Дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста произошло утром 1 августа на пересечении улиц Каля Ешилор и Павел Боцу в Бельцах.
По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, выполняя поворот налево, не уступил дорогу 58-летнему велосипедисту, который двигался прямо в соответствии с правилами дорожного движения. В результате произошло столкновение, передает stiri.md
От удара велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
Пресс-секретарь Инспектората полиции Бельц Евгения Молчанова сообщила, что водитель и велосипедист прошли проверку на алкоголь. Результаты оказались отрицательными.
«Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего», — добавила пресс-секретарь.