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22 Июля 2026, 15:35
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В трех секторах Кишинева обнаружены сотни кустов конопли

Сотрудники полиции секторов Ботаника, Буюканы и Рышкановка обнаружили и изъяли сотни кустов конопли, выращиваемых на земельных участках и во дворах в пределах трех секторов столицы.

В трех секторах Кишинева обнаружены сотни кустов конопли.
В трех секторах Кишинева обнаружены сотни кустов конопли.

Изъятые растения направлены на проведение специализированной экспертизы. 

Владельцы земельных участков проверяются в соответствии с действующим законодательством.

Полиция напоминает, что выращивание таких растений является административным правонарушением или, в зависимости от обстоятельств, уголовным преступлением, независимо от площади посевов или заявленной цели их выращивания. Владельцы земельных участков обязаны знать, что происходит на их территории, и не допускать использования земли для незаконного культивирования таких растений.

Источник
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