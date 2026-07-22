В трех секторах Кишинева обнаружены сотни кустов конопли.

Сотрудники полиции секторов Ботаника, Буюканы и Рышкановка обнаружили и изъяли сотни кустов конопли, выращиваемых на земельных участках и во дворах в пределах трех секторов столицы.

Изъятые растения направлены на проведение специализированной экспертизы.

Владельцы земельных участков проверяются в соответствии с действующим законодательством.

Полиция напоминает, что выращивание таких растений является административным правонарушением или, в зависимости от обстоятельств, уголовным преступлением, независимо от площади посевов или заявленной цели их выращивания. Владельцы земельных участков обязаны знать, что происходит на их территории, и не допускать использования земли для незаконного культивирования таких растений.